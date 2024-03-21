Дания продлила разрешения на проживание беженцев из Украины, но не всем

Разрешение на жительство

Иммиграционная служба Дании проверила все разрешения на проживание, предоставленные в соответствии со специальным законом до 3 ноября 2023 года, и срок действия которых истекал 17 марта 2024 года. Если условия были выполнены, разрешения на проживание продлили до 17 марта 2025 года.

Одновременно продлили и виды на жительство, выданные с 3 ноября 2023 года по 17 марта 2024 года — они также действительны до 17 марта 2025 года.

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Отмечается, что небольшое количество беженцев не продлили разрешение на пребывание, потому что Иммиграционная служба тщетно пыталась с ними связаться. В таких случаях срок действия разрешений истек 17 марта 2024 года. Людям нужно подать новое заявление на получение вида на жительство в соответствии со специальным законом.

Информацию о разрешении на проживание беженцы могут найти на сайте ведомства или по телефону: +45 35 36 66 00.