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21 марта 2024, 14:31 Читати українською

Во время ракетной атаки на Киев поврежден склад Rozetka. В компании сообщили о возможных задержках доставок

В результате утренней ракетной атаки россиян на Киев был поврежден склад онлайн-ритейлера Rozetka. Также пострадали заказные продукты клиентов. Об этом сообщил соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин в Facebook.

В результате утренней ракетной атаки россиян на Киев был поврежден склад онлайн-ритейлера Rozetka.
Фото: facebook.com/chechotkin/

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Атака на Киев

«Сегодняшняя атака на Киев не прошла незамеченной для Rozetka. На фото — наш склад, вернее то, что от него осталось. Пострадало здание, пострадали наши машины, которые взрывной волной перевернули вверх дном, пострадали товары», — подчеркнул он, добавив, что поэтому возможны задержки доставок.

Напомним

21 марта россия атаковала столицу баллистическими и крылатыми ракетами. По данным Воздушных сил, ночью рф атаковала 2 баллистическими/аэробалистическими ракетами «Искандер-М» (KN-23)/Х-47М2 «Кинжал», а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555. Ракеты заходили с севера, основным направлением удара был Киев, благодаря успешной боевой работе все вражеские ракеты были сбиты в Киевской области.

В то же время в трех районах столицы есть разрушения от падения обломков, а также ранены.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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