В Ferrexpo объяснили обвал акций усилением давления правоохранителей Украины

Падение курса акций горнорудной компании Feerexpo на Лондонской фондовой бирже (LSE) на 36% за последние 10 дней и почти в три раза за последний год связано с усилением давления на компании со стороны правоохранителей Украины. Об этом заявили в Ferrexpo, сообщает Интерфакс-Украина.

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«… недавнее снижение цен на акцию материнской компании Ferrexpo plc на Лондонской бирже является следствием общего увеличения давления на Ferrexpo со стороны правоохранительных органов Украины за последний год и сомнительных судебных постановлений», — заявляет компания, которая считает некорректными сообщения некоторых украинских СМИ о других причинах такого падения.

Ferrexpo в своем релизе ссылается на комментарии аналитиков и институциональных инвесторов в международных инвестиционных центрах Лондона и Нью-Йорка, не уточняя конкретных названий.

В качестве примера таких «сомнительных судебных постановлений» компания приводит решение Восточного апелляционного хозяйственного суда (Харьков) в пользу ООО «Макси капитал групп» об уплате Полтавским горно-обогатительным комбинатом (ЮГОК), входящего в Ferrexpo, 4,7 млрд грн ($125 млн).

Горнорудная компания заявляет, что как компания, торгующаяся на LSE, работает по «высшим стандартам корпоративного управления и соблюдает все требования международного и украинского законодательства» и надеется на отмену этого решения суда по результатам рассмотрения поданной кассационной жалобы.

Напомним, IPO Ferrexpo в июне 2007 года было по курсу 140 пенсов за акцию. После роста до 260,9 пенса курс рухнул к концу 2008 года в разгар мирового финансового кризиса до 19,817 пенса.

Затем снова был скачок до 329,6 пенса в 2011 году, а затем падение до исторического минимума в 13,164 пенса в начале 2016 года после первой российской агрессии и вывода из рынка принадлежавшего мажоритарию и председателю Ferrexpo Константину банка «Финансы и Кредит» банка «Финансы и кредит» на фоне падения мировых цен на железорудное сырье.

На исторический максимум — 480,8 пенса — цена акций Ferrexpo вышла в конце июля 2021 года в условиях дефицита на железорудное сырье на мировом рынке, после чего снова было падение, усиленное затем полномасштабной российской агрессией против Украины в феврале 2022 года.

Акции компании котируются по курсу 44,92 пенса, с открытия торгов в среду они подешевели на 5,5%. Капитализация компании составляет GBP284,35 млн ($361,2 млн по текущему курсу).

Ferrexpo — железорудная компания с активами в Украине. Ferrеxpo принадлежит 100% акций ЧАО «Полтавский ГОК», 100%-ная доля ООО «Еристовский ГОК» и 99,9%-ная — ООО «Билановский ГОК».

Ferrexpo в первом полугодии 2023 года сократила чистую прибыль втрое — до $27,01 млн при условии падения выручки в 2,8 раза — до $334,01 млн, а ее EBITDA упала в 7,6 раза — до $63,64 млн.