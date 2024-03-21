В феврале предприниматели получили кредиты более чем на 2,9 млрд гривен по госгарантиям на портфельной основе

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 34 006 кредитов на общую сумму 108,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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По состоянию на 1 марта 2024 г. 29 банков-кредиторов обслуживают 18 385 кредитов на сумму 65,6 млрд грн. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченными государственными гарантиями на портфельной основе, составили 29,4 млрд грн. Это около 67% от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд грн).

При этом в феврале 2024 года заключено 768 кредитных договоров на сумму более 2,9 млрд. грн. с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 1,5 млрд. грн.

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 марта текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе продолжает лидировать Приватбанк: 12 169 кредитов на общую сумму 20,8 млрд грн, что составляет 56 % от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.

Второй по количеству таких кредитов — Ощадбанк: 2 934 кредита на 11,5 млрд грн (89 % от лимита банка). Укргазбанк закрывает тройку лидеров: 743 кредита на 8,6 млрд (61% от своего лимита).

Наибольший объем кредитов обслуживается:

в Киеве — 1941 кредит на 6,9 млрд грн;

в Днепропетровской области — 1465 кредитов на около 5 млрд грн;

во Львовской области — 1597 кредитов на 4,6 млрд грн;

в Киевской области — 1200 кредитов на 4,4 млрд грн.



По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах: