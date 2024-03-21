Из-за бума в секторе ИИ спрос на продукцию Micron растет

Американский разработчик чипов памяти Micron Technology объявил о высоких финансовых результатах за второй квартал. Его выручка составила $5,82 млрд, в то же время прогнозировался показатель на уровне ​​$5,35 млрд. Скорректированная прибыль производителя составила 42 цента на одну акцию, аналитики предсказывали убыток в 25 центов на бумагу. Как говорят эксперты LBLV , фирма впервые за пять кварталов продемонстрировала прирост.

Такой впечатляющий отчет свидетельствует о растущем спросе на высококачественные чипы типов HBM и DRAM. Среди технологических компаний появился тренд на внедрение генеративного ИИ в свои разработки. В то же время рынок чипов памяти возобновляется после спада, возникшего в результате пандемии.

На данном этапе Micron сотрудничает с гигантом рынка Nvidia и поставляет своему партнеру чипы с высокой пропускной способностью для графических процессоров нового поколения. Также компания продает эти полупроводники и другим неназванным фирмам, сообщило руководство Micron. На 2025 год на большую часть чипов HBM уже есть заказы, а на этот — продукция полностью раскуплена.

В следующем квартале чипмейкер ожидает получить скорректированную валовую прибыль на уровне примерно 26,5%. Его выручка может составить $6,4−6,8 млрд, что значительно превышает предыдущую оценку в $6,03 млрд. Micron прогнозирует, что спрос на различные типы полупроводников сохранится. Также в фирме предсказывают улучшение цен на рынке памяти и систем хранения данных, о чём информирует lblv.com.

Акции Micron на фоне таких новостей подскочили на премаркете более, чем на 15%, и торговались вблизи своих исторических максимумов. За последние 12 месяцев котировки компании выросли свыше чем на 60%. Этот подъем отобразился и на аналогичных фирмах отрасли. Акции Western Digital подорожали на 4,6% в ходе расширенных торгов.

Егор Ровников, финансовый аналитик LBLV