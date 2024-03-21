Банки Китая начали блокировать платежи из россии в юанях

Крупные китайские банки перестали принимать платежи в юанях из россии и стали возвращать такие транзакции клиентам. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на гендиректора АО «Первая Группа» Алексея Порошина.

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По его словам, среди отказавшихся от российских платежей — как минимум восемь кредитных организаций: Ping An Bank и Bank of Nengbo, занимающие 13 и 15 места по капитализации, Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Шэньчжэнь Rural Commercial и China Zheshang.

Также юаневые платежи не проходят через банки с международным участием: CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank и Mizuho Bank. Но большинство из них перестало проводить операции с российскими клиентами еще два года назад.

Китайские кредитные организации блокируют юаневые платежи с середины января, подтвердил источник издания. Отмечено, что новые ограничения вызваны опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США.

Некоторые банки сообщали своим клиентам, что они временно прекращают проводить транзакции в юанях в россию, но официально не публиковали эту информацию, говорит начальник аналитического отдела ИК Риков-Траст Олег Абелев.

Отказ принимать платежи в юанях усложнит проведение расчетов для российских компаний, отмечает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

По его словам, расчеты могут быть продолжены несколькими способами: через российский банк, платежи от которого еще принимаются в Китае, посредством открытия филиала компании в КНР или другой «дружественной» стране, а также партнеров в Гонконге.

При этом около 80% российских компаний, регулярно работающих с КНР, уже открыли филиалы в «дружественных» странах, не подпадающих под санкции.

До этого сообщалось, что большинство банков Китая прекратили прием долларовых переводов с россии, а также начали задерживать расчеты из-за дополнительных проверок. Однако транзакции в национальных валютах продолжались.

В Кремле заявили, что видели публикации по поводу проблем с расчетами и пообещали обсудить этот вопрос в рамках «плотного диалога с китайскими друзьями».