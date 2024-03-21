ЕБРР планирует инвестировать в Украину до 10 млрд евро к 2028 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен инвестировать в Украину до 10 млрд евро в течение следующих пяти лет, сообщили в интервью Forbes Ukraine вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк и директор банка в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патрон.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Инвестиции в Украину

Реагируя на кризис, спровоцированный войной, ЕБРР сфокусировался на пяти основных направлениях поддержки Украины, частично в частном секторе, частично в государственном секторе.

Речь идет об энергетической безопасности, важной инфраструктуре, продовольственной безопасности, поддержке бизнеса и торговом финансировании.

По словам Ригтеринка, благодаря решению банка увеличить капитал на 4 млрд евро. ЕБРР может превратить это в 4−6 раз больший объем инвестиций. В течение следующих пяти лет банк ожидает, что сможет вкладывать в проекты в Украине 1,5−2 млрд евро ежегодно.

«Мы не считаем, что банку было бы разумно каждый раз полагаться на донорскую поддержку. Так что мы увеличили капитал. Это позволит нам проинвестировать в Украину 10 млрд евро в течение следующих пяти лет. Как только будет мир, эта сумма вырастет еще больше», — сказал Ригтеринк.