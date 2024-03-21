Курс валют на 21 марта: доллар и евро дешевеют

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке подешевел на 8 копеек и на 11 копеек в продаже. Курс евро потерял 1 копейку в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,85−39,35 грн. Евро покупают за 42,30 грн., а продают за 42,96 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 38,98−39,14, евро — 42,64−42,89 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,01−39,08 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,63−42,70 грн/евро.

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