Биткоин закрепился на уровне $67 000, в Аргентине вырос спрос на BTC: что нового на крипторынке

Курс биткоина вырос до $67 000

В четверг, 21 марта, цена первой криптовалюты после падения до $61 000 закрепилась на уровне $67 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

За сутки актов вырос на 6,72%. Однако за неделю падение биткоина составляет 8,57%. Напомним, что 14 марта биткоин достиг максимума в $73 803, установив новый рекорд.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост.

Колебания курса актива вызвали новую волну ликвидаций по фьючерсным контрактам на рынке криптоактивов. Суточный объем превысил $318 млн, согласно CoinGlass.

Под ликвидацию попали более 91 тысячи трейдеров. При этом явного перекоса в пользу длинных или коротких позиций нет. Большая часть потерь приходится на пары с биткоином и Ethereum.

NFT из коллекции CryptoPunks продали за $17 миллионов

20 марта 2024 года NFT из коллекции CryptoPunks была продана за 4,850 ETH. В денежном эквиваленте стоимость токена составляет $17 млн.

Речь идет о NFT из серии AlienPunks под номером 7804. Состоявшаяся покупка стала второй по величине среди упомянутой коллекции. Предыдущий владелец приобрел токен в 2021 году за 4200 ETH, что на момент покупки составило $7,57 млн.

Покупатель NFT не был идентифицирован на момент написания статьи. Ethereum-кошелек, фигурирующий в сделке, впервые пополнили 20 марта 2024 через криптовалютную биржу Coinbase.

Эксвладелец токена заявил, что Punk #7804 с момента покупки не оправдал его надежд по росту. По его словам, он долгое время держал NFT в своей коллекции, но не сумел в достаточной степени умножить его цену. При этом пользователь заработал на сделке 650 ETH ($2,3 млн). Он отметил, что на поиски соответствующего покупателя у него ушел год.

Это второй NFT из коллекции CryptoPunks, проданный в марте 2024 года. В начале месяца токен под номером 3100 приобрели по 4500 ETH. К моменту покупки это составило около $16 млн.

AlienPunk #7804 стал вторым по стоимости NFT из упомянутой коллекции. Первое место остается за токеном #5822. Он был продан в феврале 2022 года за 8000 ETH. На момент совершения сделки эта сумма равнялась $23,7 млн.

В то же время продажи AlienPunk #7804 занимают пятую строчку в рейтинге самых дорогих приобретений NFT за всю историю отрасли. Первое место остается за цифровым коллажем Майка Винклмана под названием Everydays: The First 5000 Days. В марте 2021 года он был продан за $69,3 млн.

Kraken запустила кастодиальный сервис для институционалов

Криптовалютная биржа Kraken представила кастодиальный сервис своей институциональной платформы Kraken Institutional.

Kraken Custody будет предоставлять услуги по хранению цифровых активов и создавать депозитные счета для организаций и компаний из США.

Платформа позволит клиентам сервиса управлять портфелем и перемещать средства в рамках «единого интерфейса, защищенного новейшими протоколами безопасности» биржи.

«Хранение всегда было неотъемлемой частью институциональной криптоиндустрии, и недавний успех биткоин-ETF лишь отметил необходимость в более широком наборе квалифицированных кастодианов», — заявил глава Kraken Institutional Тим Огилви.

Kraken Institutional работает как депозитарное учреждение специального назначения. Соответствующую лицензию платформа получила в 2020 году в дружественном криптовалюте штате Вайоминг.

Депозиты клиентов будут храниться на отдельных счетах обособленной компании Kraken Finance, недоступных материнской фирме.

Спрос аргентинцев на биткоин возрос до максимума за 20 месяцев

Недельные покупки биткоинов в Аргентине на популярной в стране криптобирже Lemon достигли пика за последние 20 месяцев (35 000 транзакций), вдвое превысив среднее значение за 2023 год. Об этом сообщает Bloomberg.

Похожая тенденция характерна и для других платформ вроде Ripio и Below.

Согласно агентству, жители Аргентины пытаются обезопасить личные средства от инфляции, годовые темпы которой достигли 276%. Произошло смещение интереса от доллара США, сделавшего государство одним из лидеров в мире по наличным банкнотам в пользу цифрового золота. По оценкам экономиста Николаса Гадано, жители держат под матрасом $200 млрд выше только в США и России.

Шоковая терапия, проводимая президентом Хавьером Милей, спровоцировала усиление роста потребительских цен и рецессию в экономике. За последние два месяца песо укрепилось до USD на 10%, тогда как биткоин подорожал на 60%. Это стало возможным из-за жесткого контроля властями эмиссии национальной валюты и пополнения наличных долларов.

CEO кошелька Belo Мануэль Бодруа сообщил о десятикратном росте транзакций с цифровым золотом и Ethereum с начала года. Одновременно с этим объем сделок со стейблкоинами упал на 60−70% за аналогичный период, добавил он.

«Пользователь решает купить первую криптовалюту, когда видит новости о росте цены. „Стабильные монеты“ часто используются как средство платежей за границей», — заявил топ-менеджер.

По мнению главы юридического отдела Bitcoin Argentina Габриэлы Баттиато, отчаянное желание аргентинцев дожить до конца месяца и не потерять свои сбережения приводит их к принятию поспешных решений без оценки рисков, превращая их в легкую добычу для мошенников.