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21 марта 2024, 9:44 Читати українською

АРМА уже купило военные облигации на 3,7 миллиарда гривен

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, приобрело на арестованные средства санкционных лиц военные облигации в общей сложности на сумму 3,7 млрд грн. Об этом сообщил заместитель главы АРМА по вопросам евроинтеграции Григол Катамадзе, пишет Укринформ.

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, приобрело на арестованные средства санкционных лиц военные облигации в общей сложности на сумму 3,7 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Покупка ОВГЗ

«В прошлом году мы приобрели военные облигации на сумму 2,5 млрд грн. В целом за арестованные денежные средства санкционных лиц по состоянию на сегодняшний день приобретено военных облигаций в общей сложности на сумму 3,7 млрд грн. Те средства, которые поступят от реализации яхты Royal Romance не будут исключением — они тоже пойдут в защиту нашей страны», — подчеркнул Катамадзе.

На приобретение военных облигаций АРМА имеет право тратить не более 80% арестованных средств в гривне.

Напомним

Доход Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), от депозитов и приобретения военных облигаций в 2023 году составил 392 млн грн.

Источник: Минфин
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