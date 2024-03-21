Министр финансов Сергей Марченко и еврокомиссар по бюджету и администрированию Йоханнес Хан подписали соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе ЕС по борьбе с мошенничеством. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Украина подписала с Евросоюзом соглашение о борьбе с мошенничеством
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Детали сделки
Цель программы — защита финансовых интересов Евросоюза путем борьбы с мошенничеством и коррупцией, влияющих на бюджет ЕС, а также обеспечение выполнения законодательства по таможенным и сельскохозяйственным вопросам.
Подписанное соглашение между Украиной и ЕС направлено на:
— предотвращение и борьбу с мошенничеством, коррупцией и любой другой незаконной деятельностью, влияющей на финансовые интересы Украины и ЕС;
— улучшение процессов отчетности о возможных нарушениях по средствам ЕС;
— реализацию инструментов оперативного обмена административной информацией между Украиной и ЕС по таможенным и сельскохозяйственным делам.
«Присоединение к Программе по борьбе с мошенничеством является еще одним важным шагом для укрепления надежных и прозрачных отношений с Европейским Союзом», — прокомментировал Сергей Марченко.
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