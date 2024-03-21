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21 марта 2024, 9:10 Читати українською

Украина подписала с Евросоюзом соглашение о борьбе с мошенничеством

Министр финансов Сергей Марченко и еврокомиссар по бюджету и администрированию Йоханнес Хан подписали соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе ЕС по борьбе с мошенничеством. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министр финансов Сергей Марченко и еврокомиссар по бюджету и администрированию Йоханнес Хан подписали соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе ЕС по борьбе с мошенничеством.
Фото:mof.gov.ua

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Детали сделки

Цель программы — защита финансовых интересов Евросоюза путем борьбы с мошенничеством и коррупцией, влияющих на бюджет ЕС, а также обеспечение выполнения законодательства по таможенным и сельскохозяйственным вопросам.

Подписанное соглашение между Украиной и ЕС направлено на:

 — предотвращение и борьбу с мошенничеством, коррупцией и любой другой незаконной деятельностью, влияющей на финансовые интересы Украины и ЕС;

 — улучшение процессов отчетности о возможных нарушениях по средствам ЕС;

 — реализацию инструментов оперативного обмена административной информацией между Украиной и ЕС по таможенным и сельскохозяйственным делам.

«Присоединение к Программе по борьбе с мошенничеством является еще одним важным шагом для укрепления надежных и прозрачных отношений с Европейским Союзом», — прокомментировал Сергей Марченко.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Uuu123
Uuu123
21 марта 2024, 10:06
#
Соглашение то подписали, а коррупция и мошенничество в Украине сейчас во всех сферах просто на пике, за всю историю независимости. И не понятно зачем в Украине это множество правоохранительных органов которые должны с этим бороться.
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