США давят на австрийский Raiffeisen, чтобы тот отказался от соглашения с Дерипаской — Reuters

Соединенные Штаты оказывают давление на австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), крупнейший западный банк в россии, чтобы он отказался от планов покупки доли российского олигарха Олега Дерипаски стоимостью 1,5 млрд евро у австрийской строительной компании Strabag. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, непосредственно знакомые с переговорами.

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Вмешательство Вашингтона, скорее всего, сорвет одно из крупнейших соглашений Запада в россии с начала великой войны в Украине и усилит давление на австрийскую группу, обрабатывающую миллиарды евро международных платежей для россиян, заявили два человека.

Raiffeisen покупает долю в венской Strabag у компании, которую строительная группа сочла контролируемой Олегом Дерипаской.

Банк назвал это соглашение, которое проходит через россию, средством разблокирования застрявших в россии миллиардов евро и потенциального ослабления связей с рф. Эта новость в декабре вызвала рост акций банка, сильно пострадавшего из-за его связей с россией.

По словам источников, в последние недели высокопоставленные должностные лица Министерства финансов США подчеркнули свою обеспокоенность соглашением на встречах с банком и австрийскими властями. Там отметили, что Дерипаска находится под санкциями.

Представители правительства США, считающие, что Дерипаска выигрывает от продажи, потребовали от банка предоставить детали о лицах и компаниях, привлеченных к соглашению.

Если Raiffeisen, несмотря на это, будет продвигаться вперед и будет доказано, что соглашение противоречит санкциям США, Вашингтон может наложить на банк штрафные санкции, сообщили два человека.

Raiffeisen откажется от сделки

Учитывая позицию США, один человек сказал, что австрийские власти не дадут зеленого света, а другой сказал, что банк сам готовится отказаться от сделки.

Представитель банка сказал, что он «тщательно проверил соответствие соглашения Strabag всем применимым санкциям перед подписанием» и в последние недели «проинформировал все соответствующие органы, в том числе Казначейство США и OFAC (Управление по контролю за иностранными активами).

«Само собой понятно, что RBI не будет продлевать какое-либо соглашение, которое нарушало бы санкции или подвергало RBI риску санкций», — заявил представитель банка.

Пресс-секретарь Дерипаски указал на предварительные замечания, в которых говорилось, что он не контролирует компанию, владеющую акциями Strabag. Он также назвал санкции Запада ошибочными, основанными на ложных обвинениях.

Тесные связи с россией

Через два года после начала великой войны в Украине дальнейшее присутствие Raiffeisen в россии подчеркивает тесные отношения между Австрией и россией, а также то, что Вена служит хабом для наличных из России и бывших советских республик.

Банк является критически важным финансовым спасательным кругом для миллионов российских клиентов, желающих отправить евро или доллары за границу, подчеркивает Reuters.

«Эти разговоры проходят на фоне продолжающегося контроля со стороны регуляторов за деятельностью Raiffeisen и его российскими связями, который начался более года назад, когда американский санкционный орган OFAC начал изучать российский бизнес банка.

Подразделение по вопросам банковской добродетели Министерства юстиции США также проверяет Raiffeisen в связи с его российским бизнесом", — пишет агентство со ссылкой на свои источники.

Прибыль RBI в россии

Raiffeisen Bank International имел огромную прибыль с начала полномасштабного вторжения россии в Украину благодаря своему положению крупнейшего европейского кредитора, остающегося в россии.

За девять месяцев 2023 более половины прибыли банка поступило от его российского подразделения. Банк является одним из самых крупных кредиторов в Центральной и Восточной Европе.

Обход санкций

В декабре 2023 года «Минфин» писал, что Raiffeisen Bank International заключил с Олегом Дерипаской соглашение об обмене активами, которое позволяет обойти санкционные ограничения ЕС и передать россиянину его замороженный капитал на сумму 1,5 млрд евро.

RBI заявил, что его российская дочерняя компания совершит денежный платеж Дерипаске в обмен на его 28% в австрийской Strabag, одной из крупнейших строительных компаний Европы.

Дерипаска

Олег Дерипаска — основатель компаний по производству алюминия «Русал», «Базовый элемент» и En+ Group.

Доля россиянина в Strabag, которой он владел через свою компанию Rasperia, была заморожена в прошлом году ЕС в ответ на то, что блок назвал его помощником Кремля в войне против Украины.