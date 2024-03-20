К закрытию межбанка курс доллара упал на 13 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро упало на 19 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 20 марта: после рекордов доллар и евро откатились на межбанке
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Открытие 20 марта
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Закрытие 20 марта
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Изменения
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39,14/39,16
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39,01/39,08
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13/8
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42,52/42,54
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42,33/42,40
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19/14
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,90−39,37 грн. Евро покупают за 42,40 грн., а продают за 42,95 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,06−39,25, евро — 42,65−42,90 грн.
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Источник: Минфин
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