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20 марта 2024, 17:16 Читати українською

Украина получит от замороженных российских активов 3 миллиарда евро в год — Боррель

Сумма, полученная Украиной от доходов замороженных российских активов, может составить около 3 млрд евро в год. Деньги пойдут на военную и гражданскую поддержку Украины. Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Интерфакс-Украина.

Сумма, полученная Украиной от доходов замороженных российских активов, может составить около 3 млрд евро.
Фото: pixabay.com

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«Доходы, которые будут получены от этих замороженных активов, составят около 3 млрд евро в год, что будет добавлено в Европейский фонд мира и в бюджет Европейского Союза на военные и гражданские цели (Украина, — ред.).

Я надеюсь, что мы сможем вскоре достичь договоренностей и поменять банкноты на оружие, потому что солдаты не воюют банкнотами, им нужно физическое оружие, инструменты, чтобы защитить народ", — сказал Боррель в среду в Брюсселе на пресс-конференции после завершения Совета ассоциации Украины -ЕС.

Высокий представитель настаивает, что этот шаг — использование замороженных российских активов в интересах Украины — должен быть сделан в ближайшее время.

Он подтвердил, что после обсуждения в понедельник в рамках Совета по иностранным делам направил Совету предложения для будущего решения Совета отложить доходы от активов в распоряжение Европейского Союза.

«Сегодня Комиссия вместе с высоким представителем также одобрила общие предложения по нормативно-правовому акту по выполнению этого решения. Если, как я надеюсь, Рада утвердит это предложение, то до 90% этих доходов пойдет в Европейский фонд мира, чтобы увеличить военную помощь Украине… Остальные 10% будут направлены в европейский бюджет, чтобы помочь в восстановлении Украины и поддержать украинскую оборонную промышленность», — отметил Боррель.

Когда Украина получит средства

Еврокомиссар Виргиниус Синкявичюс заявил, что в случае скорейшего утверждения решения на уровне ЕС, доходы от замороженных российских активов смогут поступить в Украину уже 1 июля.

«Если страны-члены примут решение быстро, первая выплата может поступить в Украину уже 1 июля», — заявил он в комментарии литовской национальной телерадиокомпании.

Синкявичюс уточнил, что эти доходы будут составлять дополнительные средства для Киева, а не покрытие уже имеющихся обязательств ЕС.

Вопрос об использовании для Киева непредвиденных доходов от замороженных российских активов будет обсуждаться на саммите ЕС 21−22 марта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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