OpenAI готовит к выпуску новую версию ChatGPT — СМИ

Разработчик ChatGPT, компания OpenAI, готовит к выпуску новейшую версию собственного продукта. По данным источников, искусственный интеллект в новой версии гораздо лучше. Об этом пишет Business Insider.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

GPT-5 планируют запустить предположительно летом. По словам другого человека, знакомого с процессом, некоторые корпоративные клиенты недавно получили демоверсии последней модели и связанных с ней усовершенствований инструмента ChatGPT.

OpenAI продемонстрировала новую модель со сценариями использования и данными, уникальными для его компании. Компания также упомянула о других, еще не реализуемых возможностях модели, включая возможность вызвать ШИ-агентов, разрабатываемых OpenAI, для автономного выполнения задач.