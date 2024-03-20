Рейтинговое агентство S&P Global Ratings обнародовало свою оценку стабильности стейблкоинов. Крупнейшая по капитализации монета Tether (USDT) получила низкий балл. Об этом пишет ForkLog.
S&P низко оценило качество стейблкоина Tether, но «похвалило» его ближайшего конкурента
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
В своих исследованиях аналитики опирались на «качество активов, поддерживающих монету», измеряемое депозитарными рисками, а также кредитной и рыночной стоимостью.
Во внимание также брали степень регулирования, бизнес-модель эмитента, прозрачность, ликвидность, возможность погашения и используемые технологии.
S&P Global Ratings выделила пять степеней оценки:
- очень сильный
- сильные
- адекватные
- ограниченные
- слабые
В текущем рейтинге ни один из активов не получил высокий балл.
Оценку «сильные» получили USDC, USDP и GUSD, а «адекватные» только USDM.
Стейблкоины USDT, DAI и FDUSD назвали «ограниченными» (эти монеты входят в лидеры рынка). Наиболее рискованными («слабые») — FRAX и TUSD.
Крупнейшими по капитализации стейблкоинами являются следующие монеты:
Источник: cryptorank.io
Комментарии - 1