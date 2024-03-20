S&P низко оценило качество стейблкоина Tether, но «похвалило» его ближайшего конкурента

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings обнародовало свою оценку стабильности стейблкоинов. Крупнейшая по капитализации монета Tether (USDT) получила низкий балл. Об этом пишет ForkLog.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В своих исследованиях аналитики опирались на «качество активов, поддерживающих монету», измеряемое депозитарными рисками, а также кредитной и рыночной стоимостью.

Во внимание также брали степень регулирования, бизнес-модель эмитента, прозрачность, ликвидность, возможность погашения и используемые технологии.

S&P Global Ratings выделила пять степеней оценки:

очень сильный

сильные

адекватные

ограниченные

слабые

В текущем рейтинге ни один из активов не получил высокий балл.

Оценку «сильные» получили USDC, USDP и GUSD, а «адекватные» только USDM.

Стейблкоины USDT, DAI и FDUSD назвали «ограниченными» (эти монеты входят в лидеры рынка). Наиболее рискованными («слабые») — FRAX и TUSD.

Крупнейшими по капитализации стейблкоинами являются следующие монеты:

Источник: cryptorank.io