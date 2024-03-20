Astera привлекла $713 млн в ходе одного из крупнейших IPO 2024 года

Astera Labs, разработчик устройств и программного обеспечения в сфере искусственного интеллекта, привлек $713 млн в ходе первичного размещения акций в США, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

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Детали

Astera и ее акционеры продали 19,8 млн акций по стоимости $36. Изначально компания планировала разместить 17,8 млн акций по цене $27−30 за бумагу, затем размер предложения увеличился до 19,8 млн акций в диапазоне $32−34.

Исходя из количества находящихся в обращении акций, рыночная стоимость Astera составляет около $5,5 млрд, подсчитал Bloomberg. Полностью разводненная стоимость компании, с учетом опционов на акции и бумаги с ограниченным доступом, по подсчетам агентства, приближается к $6 млрд.

Astera увеличила размер IPO на фоне интереса инвесторов к проектам, связанным с искусственным интеллектом, отмечал Bloomberg. Компания была основана в 2017 году и занимается разработкой решений на основе полупроводников, чтобы «раскрыть весь потенциал облачной инфраструктуры и искусственного интеллекта», следует из информации на ее сайте. В 2022 году компания провела раунд финансирования и привлекла $150 млн при оценке в $3,15 млрд. Кто инвестор

Среди инвесторов Astera — венчурное подразделение Intel. Крупнейший акционер — инвесткомпания Sutter Hill Ventures, после листинга она будет контролировать 12,6% акций Astera, а аффилированные с ней фонды — 6,4%.

Основатели Astera, главный исполнительный директор Джитендра Мохан и операционный директор Санджай Гаджендра, будут владеть 6,1% и 5% акций соответственно.

IPO Astera пока стало крупнейшим в 2024 году, отмечает Bloomberg. Оно опередило последние крупные листинги американских технологических компаний.