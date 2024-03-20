Astera Labs, разработчик устройств и программного обеспечения в сфере искусственного интеллекта, привлек $713 млн в ходе первичного размещения акций в США, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.
Astera привлекла $713 млн в ходе одного из крупнейших IPO 2024 года
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Детали
Astera и ее акционеры продали 19,8 млн акций по стоимости $36. Изначально компания планировала разместить 17,8 млн акций по цене $27−30 за бумагу, затем размер предложения увеличился до 19,8 млн акций в диапазоне $32−34.
Исходя из количества находящихся в обращении акций, рыночная стоимость Astera составляет около $5,5 млрд, подсчитал Bloomberg. Полностью разводненная стоимость компании, с учетом опционов на акции и бумаги с ограниченным доступом, по подсчетам агентства, приближается к $6 млрд.
Кто инвестор
Среди инвесторов Astera — венчурное подразделение Intel. Крупнейший акционер — инвесткомпания Sutter Hill Ventures, после листинга она будет контролировать 12,6% акций Astera, а аффилированные с ней фонды — 6,4%.
Основатели Astera, главный исполнительный директор Джитендра Мохан и операционный директор Санджай Гаджендра, будут владеть 6,1% и 5% акций соответственно.
IPO Astera пока стало крупнейшим в 2024 году, отмечает Bloomberg. Оно опередило последние крупные листинги американских технологических компаний.
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