Ukraine Facility: уже в апреле Украина может получить следующий транш в 1,5 миллиарда евро

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Следующий транш

В министерстве отмечают, что в рамках переходного финансирования перед Украиной в повестке дня стоят 5 реформ в таких областях, как управление государственными финансами, борьба с коррупцией, развитие бизнес-среды.

«Уже два года активная работа Правительства Украины и европейских партнеров способствует финансовой устойчивости государства в условиях полномасштабной войны. Благодарен партнерам из ЕС за лидерство в поддержке Украины и важное решение о выделении первого транша в рамках Инструмента. Привлеченные средства помогут своевременно и в полном объеме профинансировать первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета», — сказал министр финансов Сергей Марченко.

Напомним

20 марта Украина получила 4,5 млрд евро в рамках переходного финансирования, предусмотренного Ukraine Facility.

Ukraine Facility — это инструмент, предусматривающий возможность получения Украиной в 2024 — 2027 годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро. Из них на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 млрд евро, инвестиционный фонд — 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку — 4,76 млрд евро.