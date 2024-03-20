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20 марта 2024, 16:01 Читати українською

Турция будет докладывать США о компаниях, нарушающих санкции против россии

Власти Турции договорились с США о новой «схеме соблюдения санкций» в отношении россии. Об этом пишет Moscow Times со ссылкой на турецкую газету Hürriyet.

Власти Турции договорились с США о новой «схеме соблюдения санкций» в отношении россии.

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Что известно

До этого Вашингтон незамедлительно вводил ограничения против турецких компаний, если они подозревались в коммерческих связях с россией. Однако теперь Вашингтон сначала будет уведомлять Анкару о своих подозрениях и запрашивать необходимую информацию.

Турция, в свою очередь, обязалась проводить расследования по требованию США и докладывать об их результатах в Вашингтон. Также «при необходимости» Анкара сама будет принимать меры в отношении компаний, сотрудничающих с россией, отмечает Hürriyet.

Напомним

В конце декабря прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому фирмы, помогающие россии обходить санкции, рискуют потерять доступ к финансовой системе США. При этом финансовые учреждения, ведущие бизнес от имени тех, на кого распространяются американские санкции, находятся в зоне риска, говорилось в указе.

Источник: Минфин
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