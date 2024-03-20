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20 марта 2024, 17:05 Читати українською

Google оштрафовали на 250 миллионов евро: во Франции на техногиганта пожаловались СМИ

Антимонопольный орган Франции оштрафовал компанию Alphabet Google на 250 миллионов евро ($271,73 млн) за нарушения, связанные с правилами интеллектуальной собственности ЕС в ее отношениях с издателями СМИ. Об этом сообщает Reuters.

Антимонопольный орган Франции оштрафовал компанию Alphabet Google на 250 миллионов евро ($271,73 млн) за нарушения, связанные с правилами интеллектуальной собственности ЕС в ее отношениях с издателями СМИ.

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Надзорный орган заявил, что чат-бот Google Bard на базе ИИ, переименованный в Gemini, обучался на содержании издателей и информационных агентств, не сообщая им.

Штраф связан со спором об авторских правах во Франции по поводу онлайн-контента по делу, вызванному жалобами некоторых крупнейших новостных организаций страны, включая Agence France Presse (AFP).

В 2022 году Google уже уплатил штраф в размере 500 млн евро именно по этому делу.

Впрочем, компания нарушила условия четырех из семи обязательств, согласованных по урегулированию, включая добросовестное ведение переговоров с издателями и предоставление прозрачной информации, говорится в жалобе СМИ.

Источник: Минфин
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