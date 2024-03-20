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20 марта 2024, 15:13 Читати українською

В Украине запустят официальное приложение с вакансиями

В этом году Государственный центр занятости планирует запустить мобильное приложение с доступом к Единому порталу вакансий. Об этом рассказала директор Центра Юлия Жовтяк в интервью «Интерфакс-Украина».

В этом году Государственный центр занятости планирует запустить мобильное приложение с доступом к Единому порталу вакансий.

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«В этом году запустим мобильное приложение Службы занятости, где каждый украинец, независимо от регистрации, сможет найти для себя всю необходимую информацию о Службе занятости, услугах, в том числе будет догружено и Единый портал вакансий. Уверена, что это упростит коммуникацию на рынке труда между претендентами и работодателями, оставив в прошлом бюрократические сложности», — рассказала она.

По словам Жовтяк, целью ведомства в текущем году является упрощение и оцифровка всех действующих услуг и сервисов, а также убрать бумажный документооборот там, где он остается частью процесса обслуживания.

«Мы наработали новую технологию обслуживания клиентов, которую планируем в скором времени воплотить в жизнь. Намерены сделать часть наших услуг на дистанционном обслуживании, поскольку не всегда уместен физический визит человека в центр занятости, особенно когда для него отсутствуют предложения желаемой работы», — рассказала Жовтяк.

Директор центра объяснила, что если в Службе занятости будут видеть, что на сегодняшний день для человека нет предложений, то общение с ним может вестись в дистанционном режиме с использованием удобных средств коммуникации для обеих сторон.

Источник: Минфин
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