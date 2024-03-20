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20 марта 2024, 14:48 Читати українською

Акции владельца Gucci обвалились на 14%

Акции Kering, владельца бренда Gucci, обвалились на 14% после информации о падении прибылей в Азии, потянув за собой европейские бренды люксовых товаров. Об этом пишет CNBC.

Акции Kering, владельца бренда Gucci, обвалились на 14% после информации о падении прибылей в Азии, потянув за собой европейские бренды люксовых товаров.

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Компания предупредила о возможном падении продаж Gucci на 20% в первом квартале из-за снижения доходов в Азии. Это падение обусловило всеобщее снижение доходов группы на 10% за первые три месяца 2024 года.

Kering потянула вниз акции других брендов люксовых товаров, таких как LVMH и Hermes, хотя они остаются более устойчивыми перед экономическими трудностями.

После открытия торгов акции Kering оказались на последнем месте в индексе Stoxx 600. Акции LVMH, Christian Dior и Hermes упали более чем на 2% в начале торгов, в то время как акции Burberry снизились на 5,7%. Акции Kering к 8:30 утра по лондонскому времени упали на 14,3%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
20 марта 2024, 16:02
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Портянки выпускать надо … Проблем не будет…
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