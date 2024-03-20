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20 марта 2024, 14:05 Читати українською

Spotify за прошлый год выплатил исполнителям более $9 миллиардов роялти

Spotify выплатил более $9 млрд роялти в прошлом году. Эта сумма выросла почти в три раза за последние шесть лет, сообщает стриминговый сервис, в своем последнем отчете «Громко и четко».

Spotify выплатил более $9 млрд роялти в прошлом году.
Фото: pixabay.com

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Доход исполнителей

В 2023 году 1250 исполнителей заработали более $1 млн роялти каждый за записи и публикации; 11 600 заработали более $100 000 долларов, а 66 000 — более $10 000. Отмечается, что данные цифры почти утроились с 2017 года.

Язык

Более половины из этих 66 000 артистов происходят из стран, где английский язык не является основным.

Испанский, немецкий, португальский, французский и корейский лидируют среди других языков, кроме английского в Spotify. При этом хинди, индонезийский, панджаби, тамильский и греческий в 2023 году значительно распространились в стриминговом сервисе.

Инди-артисты

Впервые в истории каталоги DIY-исполнителей и исполнителей, подписанных на независимые звукозаписывающие студии, составили около половины всех доходов, полученных на Spotify в 2023 году — $4,5 млрд, что в 4 раза больше, чем в 2017 году.

«Это самая большая сумма, которую инди-виновцы когда-либо получали от одной компании за один год», — говорится в сообщении Spotify.

Также отмечается, что за последние два года Spotify выплатил почти $4 млрд владельцам прав на публикацию контента, представляющих авторов песен.

Источник: Минфин
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