Кабмин решил закрыть реестр «международных спонсоров войны»

Кабинет министров решил закрыть реестр «международных спонсоров войны». Всю информацию из него передадут Межведомственной группе по реализации государственной санкционной политики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Соответствующее решение было рассмотрено на расширенном заседании Кабмина, где присутствовали главы СБУ, Офиса генпрокурора, НАПК, секретарь СНБО и представители посольств стран Европы, США и Китая.

Какая причина

Министерство иностранных дел заявило о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров об отсутствии нормативной базы для существования такого списка. И соответственно негативное влияние этого списка на принятие важных решений для противодействия российской агрессии.

Кроме того, Министерство юстиции отметило неприемлемость распространения от имени государства такой информации без урегулирования вопросов на законодательном уровне.

Представители СНБО среди прочего отметили, что необходимости в дополнительных институциях по реализации государственной санкционной политики нет, поскольку вся информация по этому вопросу включена в Государственный реестр санкций.

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции согласились, что действительно существует вопрос дальнейшего функционирования списка.

Напомним

В марте НАПК приостановило процесс внесения компаний в перечень международных спонсоров войны. Последний раз список пополняли 15 февраля.