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20 марта 2024, 12:01 Читати українською

BlackRock запускает свой первый фонд токенизированных активов

Крупнейшая компания по управлению активами BlackRock подала заявку на запуск фонда USD Institutional Digital Liquidity Fund. Это будет первый фонд компании с токенизированными активами.

Крупнейшая компания по управлению активами BlackRock подала заявку на запуск фонда USD Institutional Digital Liquidity Fund.
Фото:depositphotos

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Что известно

Согласно заявке, BlackRock создала фонд под юрисдикцией Британских Виргинских островов еще в 2023 году, однако публичного запуска пока не было.

Компания подала форму D, благодаря которой собирается вывести фонд из некоторых норм регулирования SEC. В документах сообщается, что для участия в фонде необходимы инвестиции в размере минимум $100 000.

USD Institutional Digital Liquidity Fund будет представлен на американской платформе Securitize, которая работает с цифровыми активами и проводит продажи токенов. Объем фонда не ограничен.

В рамках USD Institutional Digital Liquidity Fund активы будут размещены в сети Эфириума в виде токенов стандарта ERC-20 под названием BUIDL. Сейчас у этих токенов есть лишь один владелец, а их рыночная капитализация составляет $0.

«Следующим шагом для нас должна стать токенизация финансовых активов, а это значит, что каждая акция и облигация будут находиться в одном и том же цифровом реестре, блокчейне. У каждого инвестора, у вас и у меня, будет свой номер и идентификационная информация. Так мы могли бы избавиться от всех проблем с незаконной деятельностью, связанной с ценными бумагами», ― считает гендиректор BlackRock Ларри Финк.

Ранее сообщалось, что BlackRock стала одним из крупнейших держателей биткоина ― речь идет о спотовом фонде iShares Bitcoin Trust (IBIT), где скопилось свыше 200 000 BTC.

Источник: Минфин
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