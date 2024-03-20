Банки в январе выдали 676 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд грн — НБУ

Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем (декабрем 2023 года) сократился на треть, в то же время более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года (за январь 2023 года). Об этом говорится в данных НБУ .

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Выдача ипотеки

О выдаче новой ипотеки в январе проинформировали семь банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.

Как отмечает НБУ, движителем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «еОселя» (почти все кредиты в течение последнего года предоставлены в рамках этой программы).



Ставка по кредитам

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в январе третий месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.

Где выдано больше всего

В региональном разрезе наибольшее количество ипотечных кредитов в январе выдано в г. Киев и Киевской области — 300 договоров на общую сумму 555 млн грн (50% от общего объема), Одесской (49 договоров на 71,6 млн грн), Львовской (32 на 59 ,4 млн. грн.) и Винницкой (32 на 53,6 млн. грн.) областях.