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20 марта 2024, 11:39 Читати українською

Банки в январе выдали 676 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд грн — НБУ

Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем (декабрем 2023 года) сократился на треть, в то же время более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года (за январь 2023 года). Об этом говорится в данных НБУ.

Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем (декабрем 2023 года) сократился на треть, в то же время более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года (за январь 2023 года).

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Выдача ипотеки

О выдаче новой ипотеки в январе проинформировали семь банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.

Как отмечает НБУ, движителем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «еОселя» (почти все кредиты в течение последнего года предоставлены в рамках этой программы).

Ставка по кредитам

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в январе третий месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.

Где выдано больше всего

В региональном разрезе наибольшее количество ипотечных кредитов в январе выдано в г. Киев и Киевской области — 300 договоров на общую сумму 555 млн грн (50% от общего объема), Одесской (49 договоров на 71,6 млн грн), Львовской (32 на 59 ,4 млн. грн.) и Винницкой (32 на 53,6 млн. грн.) областях.

Источник: Минфин
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