Приватбанк оптимизирует SWIFT-переводы благодаря сотрудничеству с PKO Bank Polski

Государственный Приватбанк объявил об открытии новых корреспондентских счетов в PKO Bank Polski SA, лидере польского банковского рынка. Это нововведение позволит клиентам Приватбанка экономить на международных переводах, ведь теперь отправлять и получать средства в польских злотых и евро через SWIFT можно без дополнительных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба банка.