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20 марта 2024, 11:15 Читати українською

Приватбанк оптимизирует SWIFT-переводы благодаря сотрудничеству с PKO Bank Polski

Государственный Приватбанк объявил об открытии новых корреспондентских счетов в PKO Bank Polski SA, лидере польского банковского рынка. Это нововведение позволит клиентам Приватбанка экономить на международных переводах, ведь теперь отправлять и получать средства в польских злотых и евро через SWIFT можно без дополнительных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Государственный Приватбанк объявил об открытии новых корреспондентских счетов в PKO Bank Polski SA, лидере польского банковского рынка.

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«Расширяя сотрудничество с европейскими, в частности польскими, банками, Приватбанк стремится сделать международные переводы для украинцев еще более удобными и доступными», — отметил член правления госбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Преимущества SWIFT-переводов через PKO Bank Polski:

  • Отсутствие ограничений по сумме перевода.
  • Возможность онлайн-отслеживания перевода.
  • Специальная линия поддержки для получателей SWIFT-переводов.
  • Скорость зачисления: 40% платежей поступают в течение 5 минут, а остальные — в течение 24 часов.
Источник: Минфин
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