Курс валют на 20 марта: Доллар и евро подорожали в банках и обменниках

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке прибавил 5 копеек и в продаже 7 копеек. Курс евро прибавил 6 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,85−39,35 грн. Евро покупают за 42,30 грн, а продают за 42,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,24−39,36, евро — 42,80−43,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,14−39,16 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,52−42,54 грн/евро.

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