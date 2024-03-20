россия списала Гвинее-Бисау $26,7 млн долга, еще $940 тыс. будут реструктуризированы. Соответствующие соглашения опубликованы на портале правовой информации.

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Долги Гвинея-Бисау

Гвинея-Бисау была должна россии $26,1 млн по кредитам и $1,5 млн за аренду здания посольства в москве. В первом случае африканской стране больше ничего платить не придется. Оставшиеся 62% задолженности за работу дипмиссии республика будет возвращать частями в соответствии с графиком погашения.

Напомним

Россия прощает долги. Ранее то же самое было сделано в отношении Сомали — ей разрешили не возвращать $691 млн.

В общей сложности россия списала странам Африки $20 млрд долга, рассказывал в мае прошлого года путин. Анголе была прощена задолженность на $3,5 млрд, возникшая в результате закупки оружия у СССР, Эфиопии — на $5 млрд, Алжиру — на $5,7 млрд, Ливии — на $4,5 млрд.

По данным Всемирного банка, на конец 2022 года крупнейшими должниками россии были Беларусь ($8,24 млрд), Бангладеш ($5,86 млрд), Индия ($3,75 млрд), Египет ($1,82) Вьетнам ($1,39 млрд), Афганистан ($1,2), Йемен (около $1,2 млрд) и Сербия ($0,92). В общей сложности иностранные государства и их резиденты должны россии $28,86 млрд.