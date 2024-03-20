За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 700 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 433 090 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 марта: 700 российских оккупантов, 9 танков и 37 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 433090 (+700) человек,
- танков — 6828 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 13058 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 10714 (+16) ед,
- РСЗО — 1017 (+0) ед,
- средства ПВО — 721 (+0) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 8355 (+37),
- крылатые ракеты — 1922 (+0),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 14198 (+7) ед,
- специальная техника / special equipment — 1738 (+3)
Источник: Минфин
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