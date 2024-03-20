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20 марта 2024, 9:20 Читати українською

Капитализация крипторынка упала более чем на $400 млрд

Во вторник, 19 марта, рынок цифровых активов открылся в зоне глубокой коррекции, затронувшей весь набор криптоактивов. Падение стоимости системообразующих криптовалют, биткоина и эфира, вызвало общее снижение стоимости альткоинов, остро отреагировавших на тенденцию. Об этом говорится в обзорах CoinMarketCap и Coinglass.

Во вторник, 19 марта, рынок цифровых активов открылся в зоне глубокой коррекции, затронувшей весь набор криптоактивов.
Фото: depositphotos

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Среднее суточное снижение стоимости цифровых валют, входящих в первую десятку по уровню капитализации, составило почти 11%. Лидерами падения стали: ETH на 18,7%, ADA на 17,8% и XPR 16,1%.

Что происходит на рынке

Капитализация криптовалютного рынка упала за неделю на $430 млрд, до $2,38 трлн. За этот же период рыночная капитализация BTC упала на 7,5%, до $1,24 трлн.

Сейчас биткоин торгуется на уровне $62 900-$63 640, демонстрируя сдержанную тенденцию к стабилизации стоимости.

За последние сутки было ликвидировано около 250 000 трейдерских позиций, их общая сумма превысила $664 млн. Самая крупная позиция была ликвидирована на бирже OKX: $12,25 млн.

Отметим, что в понедельник, 18 марта, на бирже BitMEX по еще не установленным причинам произошел сбой, и стоимость первой криптовалюты неожиданно упала до отметки $8900. Администрация площадки заявила о начале расследования инцидента.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
Bookseller
Bookseller
20 марта 2024, 9:28
#
Хочу откупить 0.02 битка за 58000, которые продал по 72500… Но не дадут ведь, снова вверх полезут, гады 🤬🤬🤬
+
0
MakDi
MakDi
20 марта 2024, 9:39
#
То вже хвороба)
+
+8
Bookseller
Bookseller
20 марта 2024, 9:42
#
🥶🥶🤧🤧🥵🥵 хворий я.
+
0
SergioBrescia
SergioBrescia
20 марта 2024, 10:21
#
Так хвороба.
продати ефір по 3810 і відкупивши його по 3080.
1400 доларів , баланс в ефірі такий самий.
абсолютно хвора людина, не те що інші. з 9 до 18 та роботою у вихідні…
+
0
youknow
youknow
20 марта 2024, 11:00
#
Перший дзвіночок
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