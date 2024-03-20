Во вторник, 19 марта, рынок цифровых активов открылся в зоне глубокой коррекции, затронувшей весь набор криптоактивов. Падение стоимости системообразующих криптовалют, биткоина и эфира, вызвало общее снижение стоимости альткоинов, остро отреагировавших на тенденцию. Об этом говорится в обзорах CoinMarketCap и Coinglass.
Капитализация крипторынка упала более чем на $400 млрд
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Среднее суточное снижение стоимости цифровых валют, входящих в первую десятку по уровню капитализации, составило почти 11%. Лидерами падения стали: ETH на 18,7%, ADA на 17,8% и XPR 16,1%.
Что происходит на рынке
Капитализация криптовалютного рынка упала за неделю на $430 млрд, до $2,38 трлн. За этот же период рыночная капитализация BTC упала на 7,5%, до $1,24 трлн.
Сейчас биткоин торгуется на уровне $62 900-$63 640, демонстрируя сдержанную тенденцию к стабилизации стоимости.
За последние сутки было ликвидировано около 250 000 трейдерских позиций, их общая сумма превысила $664 млн. Самая крупная позиция была ликвидирована на бирже OKX: $12,25 млн.
Отметим, что в понедельник, 18 марта, на бирже BitMEX по еще не установленным причинам произошел сбой, и стоимость первой криптовалюты неожиданно упала до отметки $8900. Администрация площадки заявила о начале расследования инцидента.
Комментарии - 5
продати ефір по 3810 і відкупивши його по 3080.
1400 доларів , баланс в ефірі такий самий.
абсолютно хвора людина, не те що інші. з 9 до 18 та роботою у вихідні…