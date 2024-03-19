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19 марта 2024, 18:27 Читати українською

С начала года больше подорожали овощи «борщового набора», а подешевели — автогаз и яйца

С начала 2024 года больше всего подорожали овощи «борщового набора». В то же время, наибольшими темпами дешевели автогаз, яйца и гречка. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев со ссылкой на данные Госстата.

С начала 2024 года больше всего подорожали овощи «борщового набора».
Фото: pixabay.com

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Государственная служба статистики представила обновленные данные по средним ценам на потребительские товары и услуги за январь-февраль 2024 года. Да, по сравнению с январем тенденции особо не изменились.

Что подорожало больше всего

Лидером роста цен остается картофель (+50% с начала года), который в феврале продолжил дорожать. За последние 4−5 месяцев (с уменьшением запасов нового урожая) картофель подорожал более чем в 2 раза.

В целом в начале года овощи подорожали на 22%, что обуславливается сезонностью, сокращением предложения и ухудшением логистики из-за войны, дефицитом овощехранилищ и т. д.

Что подешевело больше всего

Лидером удешевления оставался автогаз (минус 19% с начала года). Впрочем, уже в марте сокращение цен на автогаз прекратилось, стабилизировавшись на уровне около 28 грн/литр.

Источник: Минфин
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