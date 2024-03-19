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19 марта 2024, 18:03 Читати українською

SEC оштрафовала на $400 тысяч две компании за фиктивные заявления об искусственном интеллекте

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) наказала две финансовые компании Delphia и Global Predictions за ложные заявления об использовании ими искусственного интеллекта (ИИ), что стало началом новых репрессий со стороны главного регулятора Уолл-стрит. Компании согласились заплатить штраф в размере $400 000, сообщает Bloomberg.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) наказала две финансовые компании Delphia и Global Predictions за ложные заявления об использовании ими искусственного интеллекта (ИИ), что стало началом новых репрессий со стороны главного регулятора Уолл-стрит.
Фото: bits.media

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Компании Delphia (USA) Inc. и Global Predictions Inc. сделали ложные заявления, вводящие в заблуждение о предполагаемом использовании технологии ИИ. Согласно аргументам Global Predictions, компания использовала ИИ в своем маркетинге и сотрудничает с расследованием SEC.

Delphia делала ошибочные заявления о том, как она использовала машинное обучение в своем инвестиционном процессе с 2019 по 2023 год. Кроме нее, Global Predictions также делала вводящие в заблуждение заявления, например, что она является первой регулируемой компанией по искусственному интеллекту.

По словам руководства SEC, подобные случаи являются лишь началом мер регулятора против неправомерного использования ИИ.

«Мы ищем искажения и нарушения фидуциарных обязанностей со стороны консультантов, а также случаи использования этой технологии для манипулирования рынком. Комиссия также следит за конфликтами интересов», — заявили в SEC.

Глава SEC ранее предупреждал компании о преувеличенных заявлениях, касающихся ИИ, а также об особых полномочиях Комиссии по надзору за заявлениями, которые финансовые менеджеры делают инвесторам.

Источник: Минфин
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