К закрытию межбанка курс доллара вырос на 16 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро выросло на 20 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 19 марта: доллар и евро на межбанке выросли до рекорда
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Открытие 19 марта
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Закрытие 19 марта
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Изменения
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38,98/39,02
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39,14/39,16
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16/14
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42,32/42,35
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42,52/42,53
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20/18
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,80−39,28 грн. Евро покупают за 42,25 грн., а продают за 42,85 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,19−39,29, евро — 42,74−42,94 грн.
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Источник: Минфин
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