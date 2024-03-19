В Эфиопии произошел сбой в банке, который «разрешил» снимать любые суммы: клиенты вывели $40 миллионов

В Эфиопии произошел досадный для финансовой системы инцидент. В одном из государственных банков (Commercial Bank of Ethiopia) произошел сбой — система «позволяла» клиентам снять любую сумму, независимо от баланса счета. Из-за сбоя было выведено $40 млн. Об этом пишет CNBC.

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В общей сложности этой ситуацией воспользовались студенты, которые быстро распространяли между собой информацию о банковской ошибке и возможности быстро обогатиться. Клиенты снимали наличные с банкоматов, образовались огромные очереди и только полиция остановила дерзкое коллективное ограбление.

Кроме того, клиенты банка переводили деньги на свои счета в других банках.

Издание подчеркивает, что Commercial Bank of Ethiopia является одним из самых больших в стране. В самом финучреждении сообщили, что сбой произошел не из-за хакерской атаки, а из-за работ, проводившихся для проверки безопасности в банке.

Несколько университетов уже призывали студентов возвращать чужие деньги — к уголовной ответственности их привлекать не будут.