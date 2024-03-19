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19 марта 2024, 19:09 Читати українською

Пенсионный фонд Японии рассматривает возможность инвестиций в биткоин

Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF) приступил к изучению информации о низколиквидных активах в рамках стратегии по диверсификации портфеля, пишет Incrypted.

Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF) приступил к изучению информации о низколиквидных активах в рамках стратегии по диверсификации портфеля, пишет Incrypted.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известно19 марта 2024 года GPIF заявил, что намерен собрать дополнительные сведения о биткоине, золоте и сельскохозяйственных угодьях.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

19 марта 2024 года GPIF заявил, что намерен собрать дополнительные сведения о биткоине, золоте и сельскохозяйственных угодьях. По заявлению фонда, инициатива является частью пятилетнего исследования инвестиций в ответ на экономические и социальные изменения, а также стремительный рост технологий.

Согласно документу, GPIF ищет базовую информацию об активах, включая академические исследования, аналитические инструменты и индексы, примеры инвестиций и варианты включения в портфель пенсионных фондов.

Отметим, в документе речь не идет о прямых инвестициях в цифровые активы. Инициатива находится в стадии сбора данных перед обсуждением и оценкой рисков.

Сообщается, что GPIF инвестирует в государственные ценные бумаги, иностранные облигации и акции, недвижимость и инфраструктуру.

Такие пенсионные фонды как Houston Firefighters и Национальная пенсионная служба Южной Кореи инвестируют в биткоин и другие цифровые активы.

По данным Bloomberg, GPIF является крупнейшим в мире пенсионным фондом. В управлении организации находятся активы в размере $1,4 трлн. Основатель компании Morgan Creek Digital Энтони Помплиано неоднократно называл криптовалюту одной из лучших инвестиций для пенсионных фондов.

Объявление сделано через несколько недель после того, как кабинет министров Японии подписал законопроект, позволяющий венчурным фирмам владеть криптоактивами.

Источник: Минфин
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