Укртелеком повысил тарифы на интернет и фиксированную связь

Крупнейший украинский оператор фиксированной связи «Укртелеком» повысил оплату за оптический интернет и фиксированную телефонию для домашних пользователей с 1 марта. Об этом гендиректор «Укртелекома» Юрий Курмаз рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

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«Максимальное повышение для оптического интернета составляет 50 грн (в месячной платежке домохозяйства, — ред.). Для фиксированной телефонии оплата выросла на 30 грн. Повышение уже произошло с 1 марта 2024 года для домашних пользователей», — сказал Курмаз.

По его словам, тарифы повысили из-за роста стоимости энергоресурсов, теплоснабжения, материалов и рабочей силы.

Глава «Укртелекома» заверил, что в 2024 году запланирован только один этап повышения цен, но не исключил, что тарифы могут быть повышены дополнительно по итогам работы компании в первом полугодии.

«Укртелеком» — крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Значительную часть клиентов составляют государственные органы, учебные, административные учреждения и медицинские учреждения, аварийные службы. Компания является провайдером скоростного фиксированного интернета, имеющего самое широкое покрытие.