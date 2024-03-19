На 20-м заседании в формате «Рамштайн» федеральный министр обороны Германии Борис Писториус пообещал новую помощь Украине в размере 500 миллионов евро. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках заседания Контактной группы по Украине в Германии, сообщает Tageschau.
Германия анонсировала новый пакет помощи Украине на 500 миллионов евро
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Поддержка Германии
Кроме того, Германия поддержит защиту Украины от российской агрессивной войны в краткосрочной перспективе последующими поставками боеприпасов.
Планируется, что Украина получит 10 тысяч артиллерийских снарядов из запасов бундесвера.
Новый пакет помощи будет включать 100 бронемашин для пехоты и 100 транспортных машин.
Источник: Минфин
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