Германия анонсировала новый пакет помощи Украине на 500 миллионов евро

На 20-м заседании в формате «Рамштайн» федеральный министр обороны Германии Борис Писториус пообещал новую помощь Украине в размере 500 миллионов евро . Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках заседания Контактной группы по Украине в Германии, сообщает Tageschau .

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Поддержка Германии

Кроме того, Германия поддержит защиту Украины от российской агрессивной войны в краткосрочной перспективе последующими поставками боеприпасов.

Планируется, что Украина получит 10 тысяч артиллерийских снарядов из запасов бундесвера.

Новый пакет помощи будет включать 100 бронемашин для пехоты и 100 транспортных машин.