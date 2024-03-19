Кабмин расширил направления поддержки фермерских хозяйств

Кабинет Министров Украины принял постановление № 300 «О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете для оказания поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции». Настоящий Порядок был утвержден в 2022 году постановлением № 918 . Об этом сообщает Министерство аграрной политики.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Новый документ расширяет направления государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, и увеличиваются суммы выплат.

В частности, бюджетные средства будут предоставляться по следующим направлениям и в таком размере:

бюджетная субсидия на 1 га аграриям, возделывающим до 120 га земель сельскохозяйственного назначения. Размер увеличен с 3,1 тыс. грн. до 4 тыс. грн. на 1 га;

отдельная бюджетная субсидия на 1 га для аграриев с деоккупированных территорий и территорий, на которых завершены боевые действия. Размер поддержки — 8 тыс. грн на 1 га;

специальная бюджетная дотация для содержания крупного рогатого скота (коров) всех видов продуктивности. Фермеры, содержащие от 3 до 100 коров, смогут получить 7 тыс. грн на одну голову;

специальная бюджетная дотация для содержания маточного поголовья коз и овец. Размер поддержки — 2 тыс. грн на одну голову для тех, кто содержит от 5 до 500 голов коз и овец.

Заявки на получение помощи

Заявки на получение бюджетной помощи подаются в ГАР после объявления о начале приема: с 1 мая по 30 июня 2024 года.

Заявка регистрируется в соответствии с требованиями статьи 42 Закона Украины «Об административной процедуре». В случае несоответствия заявки в установленной форме или предоставления неполной информации должностное лицо Укргосфонда, рассматривающее заявки, принимает решение об оставлении заявки без движения в соответствии со статьей 43 Закона Украины «Об административной процедуре».