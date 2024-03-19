Кабмин расширил направления поддержки фермерских хозяйств

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 марта 2024, 17:51 Читати українською

Кабмин расширил направления поддержки фермерских хозяйств

Кабинет Министров Украины принял постановление № 300 «О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете для оказания поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции». Настоящий Порядок был утвержден в 2022 году постановлением № 918. Об этом сообщает Министерство аграрной политики.

Кабинет Министров Украины принял постановление № 300 «О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете для оказания поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции».
Фото: НБУ

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Новый документ расширяет направления государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, и увеличиваются суммы выплат.

В частности, бюджетные средства будут предоставляться по следующим направлениям и в таком размере:

  • бюджетная субсидия на 1 га аграриям, возделывающим до 120 га земель сельскохозяйственного назначения. Размер увеличен с 3,1 тыс. грн. до 4 тыс. грн. на 1 га;
  • отдельная бюджетная субсидия на 1 га для аграриев с деоккупированных территорий и территорий, на которых завершены боевые действия. Размер поддержки — 8 тыс. грн на 1 га;
  • специальная бюджетная дотация для содержания крупного рогатого скота (коров) всех видов продуктивности. Фермеры, содержащие от 3 до 100 коров, смогут получить 7 тыс. грн на одну голову;
  • специальная бюджетная дотация для содержания маточного поголовья коз и овец. Размер поддержки — 2 тыс. грн на одну голову для тех, кто содержит от 5 до 500 голов коз и овец.

Заявки на получение помощи

Заявки на получение бюджетной помощи подаются в ГАР после объявления о начале приема: с 1 мая по 30 июня 2024 года.

Заявка регистрируется в соответствии с требованиями статьи 42 Закона Украины «Об административной процедуре». В случае несоответствия заявки в установленной форме или предоставления неполной информации должностное лицо Укргосфонда, рассматривающее заявки, принимает решение об оставлении заявки без движения в соответствии со статьей 43 Закона Украины «Об административной процедуре».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами