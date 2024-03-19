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19 марта 2024, 16:28 Читати українською

Расходы госбюджета за месяц выросли на 124 миллиардов

За январь-февраль расходы государственного бюджета составили 424,8 млрд. грн. Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 274,6 млрд. грн. в феврале. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

За январь-февраль расходы государственного бюджета составили 424,8 млрд.

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В январе расходы бюджета были сокращены до 150 млрд грн из-за задержек с международной финансовой помощью.

В структуре расходов за февраль 104 млрд грн направлено на оплату труда с начислениями. Из них на денежное содержание военнослужащих — 80 млрд. грн.

На оплату использования товаров и услуг — 45,8 млрд. грн. Из них 21,7 млрд грн — в поддержку Вооруженных сил Украины.

На социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) израсходовано — 47,6 млрд грн, на обслуживание государственного долга — 26,1 млрд грн, на трансферты местным бюджетам — 11,9 млрд грн.

За январь-февраль расходы государственного бюджета составили 424,8 млрд. грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
19 марта 2024, 16:45
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Да по курсу видно… Что всё растет…
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