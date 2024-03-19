Фонд гарантирования выиграл дело о взыскании 1,5 млрд грн с бывшего топ-менеджмента Платинум Банка

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Решение суда

Соответствующее решение суд принял 18 марта, оно окончательное и не подлежит обжалованию. Таким образом, суд оставил в силе постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о взыскании убытков на сумму 1,5 млрд грн.

Средства, которые будут взысканы, будут направлены на расчеты с кредиторами банка.

Отмечается, что ответственность 10 соответчиков, по которым принято решение по делу, солидарна.

Бывшая и. главы правления Платинум Банка, нынешний первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила Forbes Ukraine, что решения суда еще не видела.

«О дальнейших планах, пока не готова (говорить). Надо прочесть и проанализировать решение. Но, во всяком случае, решение уже есть. И его нужно выполнять», — заявила она.

Напомним

Временная администрация в Платинум Банке была введена с 11 января 2017 года исполнительной дирекцией фонда на основании решения правления Национального банка Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

24 февраля 2017 года была начата ликвидация банка.

В 2020 году Фонд гарантирования вкладов физлиц подал иск в Хозсуд Киева к бывшим членам правления и наблюдательному совету Платинум Банка о солидарном взыскании 1,48 млрд грн. Среди ответчиков в этом иске были Екатерина Рожкова (бывшая и.о. председателя правления Платинум Банка, нынешний первый заместитель председателя НБУ), Константин Смольский (экс-председатель правления Платинум Банка), Григорий Гуртовой (экс-председатель наблюдательного совета) и другие, пишет ЭП.

В июне 2023 года Северный апелляционный хозяйственный суд признал правомерными требования Фонда гарантирования вкладов о взыскании убытков, нанесенных Платинум Банку, на 1,48 млрд грн.