FinAwards 2024: сколько голосов отдали за финалистов и когда назовут победителей

FinAwards — ежегодная всеукраинская премия признания лучших финансовых продуктов, клиентских сервисов, IT-внедрений и финтех-проектов, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. В этом году за победу будут бороться 250 участников финансового рынка Украины, среди которых лидеров изберут в 35 номинациях.

Весомый вклад в процесс отбора финалистов и непосредственного определения победителей внесли члены экспертного жюри. За что им особое спасибо.

Также учредители премии — сайты Minfin.com.ua и Finance.ua — искренне благодарны пользователям за чрезвычайно активное участие в голосовании этого года. За семь лет проведения премии собрано наибольшее количество голосов — 53 756. Чаще всего голосовали за банки (18 157 голосов), МФО (18 915 голосов) и страховые (5 166 голосов). За другие номинации отдали в общей сложности — 11 518 голосов.

Этот показатель очень радует, поскольку каждый голос — это вклад в формирование трендов финансового рынка Украины, а также важная поддержка для лидеров и инноваторов отрасли.

Объявят победителей 29 марта на церемонии награждения. На мероприятии соберутся вместе представители банков, МФО, страховых компаний, инвестиционных проектов, а также инфлюэнсеры. Для посетителей это уникальная возможность расширить круг знакомств и пообщаться с лидерами финансового сектора Украины.

Гостей церемонии ждут:

производительный нетворкинг;

участие в праздновании успехов FinTech и инвестиционных сфер.

развлекательная программа с участием музыкальной группы Kozak System и фуршет.

Чтобы приобрести билеты, необходимо посетить сайт премии FinAwards и выбрать нужную опцию. Вместе с тем, можно приобщиться к благотворительности, ведь 500 грн с каждого билета будут переданы в фонд Tabletochki.

Проведение нынешней премии FinAwards стало возможным благодаря поддержке партнеров. Среди них Приватбанк — крупнейший банк Украины, который даже в самые сложные времена для нашей страны остается стабильным и надежным, ПУМБ — большой и надежный украинский частный банк, эффективно решающий запросы клиентов, Pay Forse — компания, которая помогает бизнесам диджитализироваться и разрабатывает финтех-решения для местных и интернациональных игроков.