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19 марта 2024, 13:15 Читати українською

Энциклопедия Britannica, издающаяся с 1768 года, готовится провести IPO

Издательская компания Encyclopaedia Britannica Inc, издающая словарь Merriam-Webster и занимающаяся образовательными технологиями, проведет первоначальное размещение акций на бирже (IPO). Об этом пишет агентство Bloomberg. Britannica издается с 1768 года и считается старейшей англоязычной энциклопедией.

Издательская компания Encyclopaedia Britannica Inc, издающая словарь Merriam-Webster и занимающаяся образовательными технологиями, проведет первоначальное размещение акций на бирже (IPO).

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В компании ожидают получить рыночную оценку в $1 млрд. IPO запланировано на июнь.

Издательство, приобретенное в 1996 году инвестором Джейкобом Сафрой, в последние годы перешло от печатных энциклопедий к цифровым изданиям и онлайн-обучению.

В его дочерние компании входят Britannica Education и Melingo AI, платформа обработки языка на базе искусственного интеллекта, используемая для изучения языков.

Ежегодно просматривается более семи миллиардов страниц продуктов Britannica, и ими пользуются более 150 млн студентов.

По результатам 2022 года выручка компании составила почти $100 млн.

Источник: Минфин
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