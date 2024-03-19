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19 марта 2024, 12:33 Читати українською

monobank обновил сервис «Банка»: что изменилось

В monobank сообщили об улучшении их сервиса «Банка», позволяющего собирать средства на любые цели. Что именно изменилось, рассказал соучредитель финтеха Олег Гороховский.

В monobank сообщили об улучшении их сервиса «Банка», позволяющего собирать средства на любые цели.

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Что нового в сервисе

Добавили возможность хранить чужие «Банки», что позволяет держать все интересные «Банки» под рукой и не искать их каждый раз. Кроме того, добавили возможность постоянно мониторить прогресс сбора или даже вывести его как виджет. Также теперь можно настраивать периодические переводы на выбранные «Банки».

Сервис также теперь предоставляет возможность делать переводы по системе IBAN, что упрощает сбор средств от бизнеса.

«На первый взгляд эта новость не вызывает эмоций, однако те, кто давно волонтёрат хорошо знают, что сбор можно умножить на два, если привлечь бизнес (юрлиц). IBAN открывает такую возможность, потому что юрлица не могут просто так забрасывать на Банку, им нужно реквизиты», — пишет Гороховский.

Другие изменения в сервисе:

  • Фонды получили возможность открывать много сборов одновременно.
  • В скором времени появится возможность прикреплять отчет в «Банке» после ее разбития. Отчет будет доступен по ссылке.

Дополнительно Гороховский сообщил, что с помощью сервиса «Банка» в общем уже собрано почти 50 млрд грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Kозак UA
Kозак UA
19 марта 2024, 13:48
#
Не цікаво, перейшов в А-банк, там буває менше глюків чи у вас…
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