Банки в Армении отказываются от российской платежной системы «Мир»

Карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ).

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«С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике», — сказал представитель банка.

Это серьезный удар по российским релокантам в Армении, которая оставалась одной из немногих стран, где можно было не только расплатиться российской картой, но и въехать по внутреннему паспорту, пишет The Bell.

Напомним, что ранее из-за риска наложения санкций со стороны США от обслуживания российских клиентов отказались банки Китая, Турции, Гонконга и ОАЕ.