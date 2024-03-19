Во вторник на наличном рынке курс доллара прибавил 10 копеек в покупке и 15 копеек в продаже. Евро прибавило 10 копеек в покупке и 9 копеек в продаже.
Курс валют на 19 марта: Доллар в банках подскочил на 15 копеек
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
В обменниках доллар в покупке и продаже прибавил 4 копейки. Курс евро не изменился в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,70−39,20 грн. Евро покупают за 42,20 грн, а продают за 42,85 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,04−39,19, евро — 42,65−42,85 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 38,98−39,02 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,32−42,35 грн/евро.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии