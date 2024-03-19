Курс валют на 19 марта: Доллар в банках подскочил на 15 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара прибавил 10 копеек в покупке и 15 копеек в продаже. Евро прибавило 10 копеек в покупке и 9 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке и продаже прибавил 4 копейки. Курс евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,70−39,20 грн. Евро покупают за 42,20 грн, а продают за 42,85 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,04−39,19, евро — 42,65−42,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,98−39,02 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,32−42,35 грн/евро.

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