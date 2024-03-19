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19 марта 2024, 11:11 Читати українською

Франция присоединяется к попыткам Польши ограничить украинский импорт — Politico

Франция присоединилась к Польше в призывах к дальнейшим ограничениям на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, угрожая сорвать переговоры о продлении свободной торговли Киева с ЕС еще на год. Об этом сообщили Politico три европейских дипломата.

Франция присоединилась к Польше в призывах к дальнейшим ограничениям на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, угрожая сорвать переговоры о продлении свободной торговли Киева с ЕС еще на год.
Фото:depositphotos

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Подробности

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск встретились в пятницу во время саммита Веймарского треугольника в Берлине, где они призвали поддержать Украину, противостоящую двухлетней агрессионной войне россии.

Со всем тем, два лидера также заключили соглашение о сближении Парижа и Варшавы, сообщили дипломаты, накануне важных переговоров во вторник вечером, которые будут направлены на устранение разногласий, возникших в последнюю минуту между странами ЕС и Европейским парламентом по торговле с Украиной.

Согласно оценкам Комиссии, на которые ссылались два дипломата, которым позволили остаться анонимными для обсуждения переговоров за закрытыми дверями, это изменение обойдется Украине в 1,2 миллиарда евро доходов от торговли.

«Это огромное сокращение для страны, нуждающейся во всей возможной помощи», — сказал один из дипломатов.

«Страны-члены, наиболее демонстрирующие свою поддержку Украине, также наносят стране наибольший вред».

Аграрный спор

Издание отмечает, если этот спор не разрешить быстро, он может затмить саммит лидеров ЕС в Брюсселе в этот четверг — и выявить заявления лидеров о солидарности с Украиной пустыми, поскольку они подвергаются давлению дома со стороны фермеров, утверждающих, что не могут конкурировать с дешёвым импортом.

Недавно европейские законодатели проголосовали за введение ряда ограничений на предложение Еврокомиссии о продлении беспошлинного импорта для Украины в год. Эти поправки вернули три ветви ЕС — Раду, Парламент и Комиссию — снова за стол переговоров для поиска компромисса. Послы Е С должны были встретиться в понедельник вечером, чтобы окончательно согласовать позицию Совета перед раундом межинституциональных переговоров во вторник вечером.

Голосование поставило неожиданный блокпост по пути к тому, что, как ожидалось, было беспроблемным принятием мер после того, как страны ЕС поддержали первоначальное предложение Комиссии в феврале. Речь идет об ограничении украинского сахара, птицы и яиц. Только Польша, Венгрия и Словакия проголосовали против продолжения, а Болгария воздержалась.

После пленарного голосования в парламенте большинство стран ЕС, как оказалось, готово оставаться на своей позиции в межинституционных переговорах и заставить парламент согласиться с их решением принять продолжение без изменений.

Все это развалилось после внезапного поворота Макрона на прошлой неделе.

По словам трех дипломатов ЕС, близких к переговорам, после берлинской встречи Франция присоединилась к лагерю меньшинства во главе с Польшей, которое настаивает на дальнейших ограничениях на украинский импорт в блок.

«Мы работаем с Польшей, чтобы найти решение, которое позволит нам продлить временные меры, учитывая их обеспокоенность», — сказал представитель Постоянного представительства Франции при ЕС.

Источник: Минфин
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