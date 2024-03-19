ЭКА поддержало украинских экспортеров на 310 миллионов гривен — Минэкономики

В 2024 году Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) застраховало семь кредитов на 28 млн грн, выданных украинским экспортерам, и один договор внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Таким образом, был поддержан отечественный экспорт на 310 млн грн. Об этом сообщил заместитель министра экономики Владимир Кузьо.