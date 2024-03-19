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19 марта 2024, 9:44 Читати українською

ЭКА поддержало украинских экспортеров на 310 миллионов гривен — Минэкономики

В 2024 году Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) застраховало семь кредитов на 28 млн грн, выданных украинским экспортерам, и один договор внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Таким образом, был поддержан отечественный экспорт на 310 млн грн. Об этом сообщил заместитель министра экономики Владимир Кузьо.

В 2024 году Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) застраховало семь кредитов на 28 млн грн, выданных украинским экспортерам, и один договор внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
Фото:depositphotos

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Кто воспользовался услугами

В этом году услугами Экспортно-кредитного агентства воспользовались предприниматели из шести областей Украины, которые поставляют свою продукцию в такие страны, как Германия, Италия, США, Молдова и Венгрия.

Наибольший объем снабжения происходит по таким товарным группам, как одежда, мебель и продукция переработки овощей.

Напомним

Главной целью деятельности агентства является поддержка и стимулирование масштабной экспансии на экспорт товаров (работ, услуг) украинского происхождения.

Источник: Минфин
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