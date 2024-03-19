В 2024 году Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) застраховало семь кредитов на 28 млн грн, выданных украинским экспортерам, и один договор внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Таким образом, был поддержан отечественный экспорт на 310 млн грн. Об этом сообщил заместитель министра экономики Владимир Кузьо.
ЭКА поддержало украинских экспортеров на 310 миллионов гривен — Минэкономики
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Кто воспользовался услугами
В этом году услугами Экспортно-кредитного агентства воспользовались предприниматели из шести областей Украины, которые поставляют свою продукцию в такие страны, как Германия, Италия, США, Молдова и Венгрия.
Наибольший объем снабжения происходит по таким товарным группам, как одежда, мебель и продукция переработки овощей.
Напомним
Главной целью деятельности агентства является поддержка и стимулирование масштабной экспансии на экспорт товаров (работ, услуг) украинского происхождения.
Источник: Минфин
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