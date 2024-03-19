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19 марта 2024, 9:18 Читати українською

Мировые цены на какао достигли рекорда

Фьючерсы на какао в Нью-Йорке и Лондоне 18 марта поднялись до рекордных значений, подкрепляясь дефицитом предложения после плохого урожая в Западной Африке вместе с ростом цен на кофе и сахар. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на какао в Нью-Йорке и Лондоне 18 марта поднялись до рекордных значений, подкрепляясь дефицитом предложения после плохого урожая в Западной Африке вместе с ростом цен на кофе и сахар.
Фото:depositphotos

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Рост цен

Цена на какао в Нью-Йорке в июле выросла на 0,1% до 7230 долларов США за метрическую тонну до 14:28 по Гринвичу после установления рекорда в 7735 долларов США.

В понедельник BMI повысил свой прогноз средней цены на какао в Нью-Йорке на 2024 год на 60% до 6000 долларов за тонну, причем пересмотр в сторону повышения обусловлен главным образом снижением мирового производства какао.

Июльские цены на какао в Лондоне выросли на 2,7% до 5921 фунта за метрическую тонну после достижения рекордного уровня 6246 фунтов.

Майские фьючерсы на кофе робуста подорожали на 0,9% до 3339 долларов за тонну.

Дилеры утверждают, что поставки во Вьетнаме, ведущий производитель робусты, остаются ограниченными, а благоприятные фундаментальные показатели сужают скидку к бобам арабики.

Цена на кофе арабика выросла на 0,03% до 1,83 доллара за фунт.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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