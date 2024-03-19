Украина в январе импортировала почти столько же дронов, как и телефонов — Центр экономической стратегии

В январе в Украину были ввезены дроны на $99 млн, что составляет 2% от всего импорта, почти все дроны (по стоимости) импортированы из Китая, сообщает Центр экономической стратегии.

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Импорт дронов

Для сравнения, за весь 2023 год импорт категории «беспилотные летательные аппараты» составил долю в 0,7% или $441 млн.

Доля китайского импорта выросла до 21,4% с 16% в 2023 году. В то время как доля импорта из ЕС упала ниже 50%.

В январе в Украину было импортировано телефонов на $114 млн — 2,2% от импорта, примерно 70% из которых (по стоимости) из Китая.